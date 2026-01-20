Les Nuits de la Lecture

Bourges Cher

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-23

2026-01-21

Lectures, contes, jeux et rencontres vivez les Nuits de la lecture 2026 dans les bibliothèques de Bourges !

Les Nuits de la lecture font leur retour dans les bibliothèques de Bourges du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2026.

Événement culturel d’envergure nationale, cette 10ème édition est placée sous le thème Villes et campagnes , invitant le public à explorer les liens entre territoires, imaginaires et récits.

À Bourges, petits et grands sont conviés à une programmation riche et variée mêlant contes, conférences, escape game et moments ludiques, en entrée libre ou sur inscription selon les animations.

Un rendez-vous convivial pour lire, écouter, jouer et partager, au cœur des bibliothèques de la ville.

Découvrez ci-dessous le détail des animations, lieux et horaires. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 50 mediatheque-info@ville-bourges.fr

Readings, storytelling, games and encounters: experience the Nuits de la lecture 2026 in the libraries of Bourges!

L’événement Les Nuits de la Lecture Bourges a été mis à jour le 2026-01-17 par OT BOURGES