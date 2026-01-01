Les Nuits de la Lecture MJC Harteloire Brest

Les Nuits de la Lecture

La 10 ème édition sur le thème des Villes et campagnes s’invite à la MJC de l’Harteloire

Les nuits de la lecture reviennent à la MJC Harteloire pour une joyeuse édition sur le thème villes et campagnes autour d’ateliers de détournement de jeux, de Story Mashup pour les jeunes de 10 à 14 ans, d’apéro langues d’histoire de l’art version XXL d’un café littéraire d’une soirée impro surprise d’une balade ou rando d’une dictée d’un atelier d’écriture ou de la cuisine coréenne piquant, pas piquant pour les adultes et un atelier d’art créatif et un dessiné, c’est gagné pour les familles. Alors, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire !!!

Rejoignez-nous le mardi 06 janvier 2026 à 18h30 pour lancer notre semaine littéraire lors des Nuits de la Lecture ! Cet événement est ouvert à tous, alors venez nombreux !

Au programme de cette soirée spéciale un concert unique des guitaristes de la MJC, qui vous transporteront entre chansons citadines et rurales.

Et ce n’est pas tout ! Le jeu que TOM vous proposera un quiz ludique sur les bandes dessinées sous forme d’A-BD Cdaire pour tester vos connaissances et vous amuser.

Le tout se déroulera dans un cadre enchanteur villes et campagnes créé par les enfants, et vous pourrez déguster un verre de l’amitié pour célébrer ensemble cette passion pour la lecture.

N’oubliez pas de noter la date et de partager l’événement avec vos amis ! On vous attend nombreux pour cette soirée mémorable !

Informations pratiques

Gratuit

A la MJC Harteloire .

MJC Harteloire 39 rue Georges Clémenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 07 46

