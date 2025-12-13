LES NUITS DE LA LECTURE – Champs dessus dessous Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, Adulte, En famille

Une lecture à voix haute par Philippe Mathé du BibliothéâtreLa terre, les champs… ils nous portent et nous nourrissent, au rythme des saisons. Une vingtaine d’auteurs racontent la beauté, la diversité écologique, la mémoire et la nécessaire protection de cet espace commun et de ses paysans.Jeudi 22 janvier · 19h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 16 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60