Les Nuits de la Lecture Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Les Nuits de la Lecture Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 24 janvier 2026.
Les Nuits de la Lecture
Samedi 24 janvier 2026 de 17h à 18h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Les Nuits de la Lecture -Belles villes et campagnes de Provence.Enfants
Les Nuits de la Lecture -Belles villes et campagnes de Provence.
Lecture de contes par la conteuse Fanny Dekkari.
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Nuits de la Lecture -Belles villes et campagnes de Provence.
L’événement Les Nuits de la Lecture Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence