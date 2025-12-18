Les Nuits de la Lecture Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Les Nuits de la Lecture

Samedi 24 janvier 2026 de 17h à 18h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Les Nuits de la Lecture -Belles villes et campagnes de Provence.Enfants

Lecture de contes par la conteuse Fanny Dekkari.



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

