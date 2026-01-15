Les nuits de la lecture Châtel-Censoir

Les nuits de la lecture

A partir du mercredi 21 janvier et jusqu’au samedi 24 janvier, divers ateliers et rencontres

– mercredi 21 janvier à 16h30 dans la salle du conseil, entraînement à la dictée porte-bonheur (apporter ses papiers, crayons et gomme) = Avec Les Lumières d’Agnès

– jeudi 22 janvier à 18h30 à l’école, soirée pyjama, écouter une lecture dans une ambiance cocooning = Avec Céline et Marie-Thérèse de la bibliothèque de Châtel-Censoir

– vendredi 23 janvier à 18h sur la place de la mairie, lectures en balade du soir, prévoir tenue et condition physique pour marcher durant environ 1h = Atelier théâtre de la compagnie l’Aime en Terre et Les Lumières d’Agnès

– samedi 24 janvier à 10h30 dans la salle du conseil, petit-déjeuner littéraire = Avec Marie et des bénévoles de la bibliothèque de Châtel-Censoir

– samedi 24 janvier à 17h dans la salle du conseil, dictée porte-bonheur (apporter ses papiers, crayons et gomme) = Avec Les Lumières d’Agnès

– samedi 24 janvier à 18h dans la salle du conseil, soirée jeux participative (apporter ses jeux, plats, boissons ainsi que ses couverts, assiettes, gobelets personnels) .

