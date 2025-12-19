LES NUITS DE LA LECTURE CHUCHOTÉS DANSÉS Place Christian de Grandmaison Nozay

LES NUITS DE LA LECTURE CHUCHOTÉS DANSÉS

Place Christian de Grandmaison Marché Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 2026-01-24

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Spectacle de la compagnie La Cabane

Des chuchotés à l’oreille. Des textes qui viennent surprendre. La voix qui emmène. Un petit spectacle pour les oreilles. En déambulation d’une personne à l’autre. Une capsule hors du temps. Laissez-vous embarquer !

Tout public

Gratuit

Accès libre .

Place Christian de Grandmaison Marché Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

Show by La Cabane company

