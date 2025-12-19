LES NUITS DE LA LECTURE CHUCHOTÉS DANSÉS Place Christian de Grandmaison Nozay
LES NUITS DE LA LECTURE CHUCHOTÉS DANSÉS Place Christian de Grandmaison Nozay samedi 24 janvier 2026.
Spectacle de la compagnie La Cabane
Des chuchotés à l’oreille. Des textes qui viennent surprendre. La voix qui emmène. Un petit spectacle pour les oreilles. En déambulation d’une personne à l’autre. Une capsule hors du temps. Laissez-vous embarquer !
Tout public
Gratuit
Accès libre .
Place Christian de Grandmaison Marché Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
Show by La Cabane company
