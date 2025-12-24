Les nuits de la lecture | Concours de nouvelles pour les 12-16 ans, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les nuits de la lecture | Concours de nouvelles pour les 12-16 ans

Le thème du concours d’écriture organisé par la médiathèque est Aventures .

Un seul mot pour laisser porter son imaginaire, inventer des personnages, rêver un voyage, ajouter des rebondissements, et quelques embûches… Un seul mot pour écrire une histoire en quelques pages, puis la déposer sans crainte à la médiathèque. Tous les textes seront lus avec beaucoup d’attention et d’égards. Trois prix sont à gagner !

RDV à 10h à la médiathèque de Tarnos.

De 12 à 16 ans Gratuit.

Date limite de dépôt des textes samedi 7 mars à 18h30.

Remise des prix le vendredi 10 avril à 10h30 en présence de l’autrice Fanny Caldin.

Toutes les modalités de participation sont à retrouver dans le règlement en téléchargement. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

