Les nuits de la lecture Conférence Eugène-Dabit de Mers-les-Bains à Sébastopol Ault

Les nuits de la lecture Conférence Eugène-Dabit de Mers-les-Bains à Sébastopol

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

A l’occasion de la réédition du livre L’hôtel du Nord , publié pour la première fois en 1929, Xavier Becquet, que beaucoup d’entre nous ont croisé à l occasion de salons du livre du Territoire samarien, vient vous parler du journaliste mais aussi de l’artiste peintre et auteur mersois, Eugène DABIT (1898-1936), sa vie et son œuvre et son chef d’œuvre de délicatesse sociale et de profondeur

humaine. L’Hôtel du Nord , prix du roman populiste.

Vous avez tous en tête cette réplique culte d’Arletty Atmosphère , atmosphère dans l’adaptation cinématographique de Marcel Carné (Une

conférence animée par Xavier Becquet, au cœur du week-end des nuits de la lecture. Vous y (re) découvrirez

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

On the occasion of the reissue of his book L’hôtel du Nord , first published in 1929, Xavier Becquet, whom many of us have met at book fairs in the Samarian Territory, comes to talk to you about the journalist, painter and author from Mers, Eugène DABIT (1898-1936), his life and work, and his masterpiece of social delicacy and human depth

and human depth. L’Hôtel du Nord , winner of the Populist Novel Prize.

You all have in mind Arletty’s cult line Atmosphère , atmosphère in Marcel Carné’s film adaptation (Une

lecture by Xavier Becquet, at the heart of the Nuits de la Lecture weekend. You’ll (re) discover

