Les nuits de la lecture, Médiathèque Cours-de-Pile
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Gratuit
Début : 2026-01-24
2026-01-24
Venez participer aux nuits de la lecture Villes et campagnes
Lecture libre et lecture de textes de l’atelier d’écriture animé par Christian Ducrocq.
Entrée libre et gratuite. .
