Les nuits de la lecture, Médiathèque Cours-de-Pile

Les nuits de la lecture

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez participer aux nuits de la lecture Villes et campagnes

Lecture libre et lecture de textes de l’atelier d’écriture animé par Christian Ducrocq.

Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 65 48 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nuits de la lecture

L’événement Les nuits de la lecture Cours-de-Pile a été mis à jour le 2025-12-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides