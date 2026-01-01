LES NUITS DE LA LECTURE Bibliothèque Épinal

LES NUITS DE LA LECTURE

LES NUITS DE LA LECTURE Bibliothèque Épinal mercredi 21 janvier 2026.

LES NUITS DE LA LECTURE

Bibliothèque 48 rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-21 09:00:00
fin : 2026-01-25 22:00:00

Date(s) :
2026-01-21

Ne manquez pas cette manifestation nationale à laquelle le réseau bmi (bmi d’Épinal, bmi de Golbey, médiathèque de Deyvillers, médiathèque de Thaon-les-Vosges, médiathèque de Vincey, Xertithèque et médiathèque de Bains-les-Bains) a le plaisir de vous inviter !

Retrouvez l’ensemble des évènements du réseau bmi pour cette manifestation qui a pour thème cette année Villes & Campagnes .Tout public
0  .

Bibliothèque 48 rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss this national event to which the bmi network (bmi d’Épinal, bmi de Golbey, médiathèque de Deyvillers, médiathèque de Thaon-les-Vosges, médiathèque de Vincey, Xertithèque and médiathèque de Bains-les-Bains) is pleased to invite you!

Find out about all the events in the bmi network for this year’s theme: Towns & Countryside .

L’événement LES NUITS DE LA LECTURE Épinal a été mis à jour le 2026-01-13 par OT EPINAL ET SA REGION