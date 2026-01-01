LES NUITS DE LA LECTURE Bibliothèque Épinal
LES NUITS DE LA LECTURE
Bibliothèque 48 rue Saint-Michel Épinal Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-21 09:00:00
fin : 2026-01-25 22:00:00
Ne manquez pas cette manifestation nationale à laquelle le réseau bmi (bmi d’Épinal, bmi de Golbey, médiathèque de Deyvillers, médiathèque de Thaon-les-Vosges, médiathèque de Vincey, Xertithèque et médiathèque de Bains-les-Bains) a le plaisir de vous inviter !
Retrouvez l’ensemble des évènements du réseau bmi pour cette manifestation qui a pour thème cette année Villes & Campagnes .Tout public
Bibliothèque 48 rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 25
Don’t miss this national event to which the bmi network (bmi d’Épinal, bmi de Golbey, médiathèque de Deyvillers, médiathèque de Thaon-les-Vosges, médiathèque de Vincey, Xertithèque and médiathèque de Bains-les-Bains) is pleased to invite you!
Find out about all the events in the bmi network for this year’s theme: Towns & Countryside .
