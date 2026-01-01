LES NUITS DE LA LECTURE Bibliothèque Épinal

LES NUITS DE LA LECTURE

Bibliothèque 48 rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-21 09:00:00

fin : 2026-01-25 22:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Ne manquez pas cette manifestation nationale à laquelle le réseau bmi (bmi d’Épinal, bmi de Golbey, médiathèque de Deyvillers, médiathèque de Thaon-les-Vosges, médiathèque de Vincey, Xertithèque et médiathèque de Bains-les-Bains) a le plaisir de vous inviter !

Retrouvez l’ensemble des évènements du réseau bmi pour cette manifestation qui a pour thème cette année Villes & Campagnes .Tout public

0 .

Bibliothèque 48 rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss this national event to which the bmi network (bmi d’Épinal, bmi de Golbey, médiathèque de Deyvillers, médiathèque de Thaon-les-Vosges, médiathèque de Vincey, Xertithèque and médiathèque de Bains-les-Bains) is pleased to invite you!

Find out about all the events in the bmi network for this year’s theme: Towns & Countryside .

L’événement LES NUITS DE LA LECTURE Épinal a été mis à jour le 2026-01-13 par OT EPINAL ET SA REGION