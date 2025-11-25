Les Nuits de la Lecture: escape game Museum d’Histoire Naturelle Autun
Les Nuits de la Lecture: escape game Museum d’Histoire Naturelle Autun vendredi 23 janvier 2026.
Les Nuits de la Lecture: escape game
Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Espace Game le conservateur fou. Que se passe t’il au musée? Mais qui est cet étrange conservateur…
Réservation obligatoire. .
Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com
English : Les Nuits de la Lecture: Escape game
L’événement Les Nuits de la Lecture: escape game Autun a été mis à jour le 2025-11-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)