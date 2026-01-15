Les nuits de la lecture font leur retour à Audenge Salle des fêtes Audenge

Les nuits de la lecture font leur retour à Audenge

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Gratuit

2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Le jeudi 22 janvier à 20H30, les Nuits de la Lecture reviennent à Audenge pour une 10ᵉ édition placée sous le thème Villes et campagnes , en salle des fêtes de la mairie.

Ville réelle ou imaginée, contemporaine, futuriste ou fantasmée… La ville, muse inépuisable, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique.

En écho, la campagne interroge notre rapport à la terre et à la nature, offrant aux auteurs une source infinie de récits, de paysages, de traditions et d’humanité.

Pour cette soirée, laissez-vous porter par des lectures à voix haute mises en musique, autour de textes choisis ou écrits par le collectif des Souffleurs de Vers, atelier d’écriture audengeois.

Un moment suspendu, entre mots et émotions, à partager ensemble.

Évènement organisé par la Ville d’Audenge et la Médiathèque d’Audenge. En partenariat avec l’atelier d’écriture Les Souffleurs de Vers.

Gratuit. Sur inscription.

+33 5 56 26 98 56 mediatheque@mairie-audenge.fr

