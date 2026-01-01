Les nuits de la lecture Goûter conté Villes & campagnes Médiathèque Emile Vivier La Haye-Pesnel
Médiathèque Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Début : 2026-01-21 16:30:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
2026-01-21
Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.
Viens écouter des histoires se déroulant en ville ou à la campagne, de quoi picorer dans une main, un livre dans l’autre !
Gratuit A partir de 6 ans Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .
Médiathèque Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
