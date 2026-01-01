Les nuits de la lecture Goûter conté Villes & campagnes Médiathèque Emile Vivier La Haye-Pesnel

Les nuits de la lecture Goûter conté Villes & campagnes

Médiathèque Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:30:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.

Viens écouter des histoires se déroulant en ville ou à la campagne, de quoi picorer dans une main, un livre dans l’autre !

Gratuit A partir de 6 ans Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Médiathèque Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nuits de la lecture Goûter conté Villes & campagnes

L’événement Les nuits de la lecture Goûter conté Villes & campagnes La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Granville Terre et Mer