Les Nuits de la Lecture

Avenue Paul Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de cet événement national, la bibliothèque de Gramat propose samedi 24 janvier de 9h30 à 20 heures de nombreuses activités variées pour petits et grands autour du plaisir de la lecture, du partage et du vivre ensemble avec pour fil conducteur la thématique Villes et Campagnes

Dans le cadre de cet événement national, la bibliothèque de Gramat propose samedi 24 janvier de 9h30 à 20 heures de nombreuses activités variées pour petits et grands autour du plaisir de la lecture, du partage et du vivre ensemble avec pour fil conducteur la thématique Villes et Campagnes .

Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of this national event, the Gramat library is offering a wide range of activities for young and old on Saturday January 24th from 9.30 a.m. to 8 p.m., all centred on the pleasure of reading, sharing and living together, with the theme Towns and Countryside as the main theme

L’événement Les Nuits de la Lecture Gramat a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Vallée de la Dordogne