LES NUITS DE LA LECTURE – Histoires à deux voix : lecture franco-allemande Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Avec le CJOLes bibliothèques et le comité de jumelage s’associent pour vous proposer une séance d’histoires exceptionnelles. Découvrez des histoires en français, des histoires en allemand, des comptines, des jeux de doigts etc… Un petit voyage entre nos deux langues pour éveiller les enfants au plaisir de la lecture bilingue.Samedi 24 janvier · 16h · durée 30 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60