Les Nuits de la Lecture Médiathèque Saint-John Perse Hyères

Les Nuits de la Lecture

Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères Var

Début : Vendredi 2026-01-21

fin : 2026-01-25

2026-01-21

Venez découvrir votre médiathèque autrement du mercredi 21 au dimanche 25 janvier en participant aux Nuits de la lecture, un événement national autour du thème 2026 intitulé Villes et campagnes .

Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 11 30

English : Reading Nights

From Wednesday January 21 to Sunday January 25, come and discover your media library in a different way by taking part in the Nuits de la lecture, a national event based on the 2026 theme Towns and Countryside .

