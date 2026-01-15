Les Nuits de la Lecture Médiathèque Saint-John Perse Hyères
Les Nuits de la Lecture Médiathèque Saint-John Perse Hyères mercredi 21 janvier 2026.
Les Nuits de la Lecture
Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères Var
Début : Vendredi 2026-01-21
fin : 2026-01-25
2026-01-21
Venez découvrir votre médiathèque autrement du mercredi 21 au dimanche 25 janvier en participant aux Nuits de la lecture, un événement national autour du thème 2026 intitulé Villes et campagnes .
Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 11 30
English : Reading Nights
From Wednesday January 21 to Sunday January 25, come and discover your media library in a different way by taking part in the Nuits de la lecture, a national event based on the 2026 theme Towns and Countryside .
L’événement Les Nuits de la Lecture Hyères a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée