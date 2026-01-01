Les Nuits de la Lecture Impro Libre Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Les Nuits de la Lecture Impro Libre

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

A l’occasion des Nuits de la lecture*, découvrez la Médiathèque sous un nouveau jour…

Le défi lancé aux comédiens de la troupe concarnoise Impro Libre nous surprendre, nous émouvoir, nous faire rire surtout, mais réfléchir aussi… en improvisant à partir de titres de livres choisis par le public et les bibliothécaires.

Aucun doute, ils sont un peu fous et vont relever ce défi !

*Les Nuits de la Lecture une manifestation nationale du Ministère de la Culture organisée par le Centre National du Livre et regroupant des milliers d’évènements.

Tout public.

/! Le nombre de places est limité. .

+33 2 98 56 83 50

