Les nuits de la lecture Jeu Citymagine (Serious game) Médiathèque Emile Vivier La Haye-Pesnel

Les nuits de la lecture Jeu Citymagine (Serious game)

Médiathèque Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-01-23 10:30:00

fin : 2026-01-23 12:30:00

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.

Citymagine est un jeu de plateau original et coopératif, où chacun est chargé de la gestion d’un des six quartiers de la ville et confrontée aux problématiques urbaines.

En partant d’initiatives citoyennes existantes et à construire, Citymagine invite les joueur·euses à imaginer la ville de demain en devenant acteur·rices de leur environnement !

Gratuit Public ado/adulte Sur réservation au 02 33 51 07 75 ou mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Médiathèque Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

