Les nuits de la lecture La Rochelle

Divers lieux de La Rochelle, médiathèques La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-25
2026-01-21
Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes .
English : Reading Nights
Reading Nights are back for a 10th edition on the theme of Towns and Countryside .
