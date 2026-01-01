LES NUITS DE LA LECTURE 5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-21 09:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-21
La médiathèque de Bains-les-Bains a le plaisir de vous inviter aux NUITS DE LA LECTURE 2026 !
Retrouvez l’ensemble des évènements du réseau bmi pour cette manifestation qui a pour thème cette année Villes & Campagnes .Tout public
5 rue du Général Leclerc 5 rue du Général Leclerc 88240 Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22
English :
The Bains-les-Bains multimedia library is pleased to invite you to the NUITS DE LA LECTURE 2026!
Find out about all the events in the bmi network for this year’s theme: Towns & Countryside .
