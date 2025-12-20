Les nuits de la lecture Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin

Les nuits de la lecture

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuits de la lecture Villes et campagnes

Contes et Duo de violon Quand le conte rencontre le violon

À l’occasion de l’évènement des Nuits de la lecture , la soirée sera animée par Monsieur Thierry Parsat avec des contes et histoires du Périgord et l’antenne du bergeracois au CRDD (Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne) avec un duo de violonistes le professeur Alexandre Bisciglia et son élève Kate Peria sur des interprétations liées au thème national 2026 Villes et campagnes .

Une exposition photographique du PCP (photos club de Prigonrieux) ornera les murs de la médiathèque sur la thématique .

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les nuits de la lecture

L’événement Les nuits de la lecture Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-12-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides