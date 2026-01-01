Les Nuits de la Lecture Le bourg Le Pertuis

Les Nuits de la Lecture

Le bourg Bibliothèque du Pertuis Le Pertuis Haute-Loire

Plongez dans Les Nuits de la Lecture avec des contes racontés par Camille autour du thème Ville et Campagne. Un moment magique à partager en famille. Entrée gratuite, dès 5 ans, samedi 24 janvier 2026 à 17h, Bibliothèque du Pertuis.

Le bourg Bibliothèque du Pertuis Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 34 54 93

Immerse yourself in Les Nuits de la Lecture with tales told by Camille on the theme of Town and Country. A magical moment to share with the whole family. Free admission, ages 5 and up, Saturday January 24, 2026 at 5pm, Bibliothèque du Pertuis.

