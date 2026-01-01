Les Nuits de la Lecture Le bourg Le Pertuis
Les Nuits de la Lecture Le bourg Le Pertuis samedi 24 janvier 2026.
Les Nuits de la Lecture
Le bourg Bibliothèque du Pertuis Le Pertuis Haute-Loire
Début : 2026-01-24 17:00:00
Plongez dans Les Nuits de la Lecture avec des contes racontés par Camille autour du thème Ville et Campagne. Un moment magique à partager en famille. Entrée gratuite, dès 5 ans, samedi 24 janvier 2026 à 17h, Bibliothèque du Pertuis.
Le bourg Bibliothèque du Pertuis Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 34 54 93
English :
Immerse yourself in Les Nuits de la Lecture with tales told by Camille on the theme of Town and Country. A magical moment to share with the whole family. Free admission, ages 5 and up, Saturday January 24, 2026 at 5pm, Bibliothèque du Pertuis.
