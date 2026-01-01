Les Nuits de la Lecture Lecture à Voix Haute Rue de l’Ancien Hôpital La Ciotat

Les Nuits de la Lecture Lecture à Voix Haute

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

La médiathèque municipale Simone Veil est partenaire des Nuits de la lecture, organisées par le Centre National du Livre et le ministère de la Culture.

A l’occasion de la 10ème édition des Nuits de la lecture, Yann Le Corre, comédien et acteur, mettra à l’honneur des textes de la littérature irlandaise. La médiathèque municipale Simone Veil vous accueillera en vous offrant une boisson chaude, et vous pourrez ensuite dialoguer, échanger, et partager autour de cette lecture.



Yann Le Corre est comédien, diplômé en Licence Arts du spectacle à l’université de Provence. A Dijon, il complète sa formation pratique au Théâtre National avec Robert Cantarella, au Grenier de Bourgogne avec Jean Maisonnave, au Théâtre des Ateliers avec Alain Simon ainsi qu’au Théâtre National de la Criée à Marseille avec Célie Pauthe. Pour l’audiovisuel, il a participé à des stages avec notamment, Eric Guirado, Dorothée Sebbagh, Emmanuel Mouret et Thierry de Peretti.

De 2007 à 2013, il s’est produit dans le théâtre de rue pour le festival Par les Villages et dans Des PaPis dans la tête, mis en scène par Danielle Bré. Il joue et/ou met en scène des spectacles de théâtre contemporain ou jeune public, notamment avec les compagnies aixoises La Variante et L’Auguste Théâtre.

Il a également créé les solos Caracalla, pièce pastiche sur la tragédie, puis Quand je serai grand je veux être… Van Gogh, sur la vocation d’artiste.

Acteur, il a tourné dans des courts-métrages Livraison de Steeve Calvo, des publicités, des séries Scènes de ménages et des longs-métrages Un balcon sur la mer de Nicole Garcia et Alibi.com de Philippe Lacheau. .

Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

The Simone Veil municipal media library is a partner of Les Nuits de la Lecture (Nights of Reading), organised by the National Book Centre and the Ministry of Culture.

