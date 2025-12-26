Les nuits de la lecture Lectures d’antan Edouard Daurelly Ault

Les nuits de la lecture Lectures d’antan Edouard Daurelly

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Le Petit Musée et la bibliothèque mettent à l’honneur le patrimoine matériel et immatériel aultois… Cette année, en sus des lectures interactives de cartes postales anciennes (projection de la carte postale et lecture collective du verso), le Petit Musée vous propose de découvrir les écrits du prolifique Edouard Daurelly, le mari de … Mad Well ! Décédé en 1948 à Ault, Edouard Daurelly, artiste, auteur dramatique, metteur en scène et directeur de théâtres, nous laisse une œuvre prodigieusement riche mais injustement méconnue… Cet événement inédit est l’occasion de vous présenter Edouard Daurelly, l’homme derrière Madeleine Daurelly, ses toiles et ses écrits, tantôt piquants, tantôt comiques, délicieusement surannés, tous témoins d’une époque révolue que le Petit Musée prendra plaisir à faire revivre à la bibliothèque en clôture des nuits de la lecture 2026.

Durée 2h | Tout public | Entrée libre.

Le Petit Musée et la bibliothèque mettent à l’honneur le patrimoine matériel et immatériel aultois… Cette année, en sus des lectures interactives de cartes postales anciennes (projection de la carte postale et lecture collective du verso), le Petit Musée vous propose de découvrir les écrits du prolifique Edouard Daurelly, le mari de … Mad Well ! Décédé en 1948 à Ault, Edouard Daurelly, artiste, auteur dramatique, metteur en scène et directeur de théâtres, nous laisse une œuvre prodigieusement riche mais injustement méconnue… Cet événement inédit est l’occasion de vous présenter Edouard Daurelly, l’homme derrière Madeleine Daurelly, ses toiles et ses écrits, tantôt piquants, tantôt comiques, délicieusement surannés, tous témoins d’une époque révolue que le Petit Musée prendra plaisir à faire revivre à la bibliothèque en clôture des nuits de la lecture 2026.

Durée 2h | Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Petit Musée and the library celebrate Ault?s tangible and intangible heritage? This year, in addition to interactive readings of old postcards (projection of the postcard and collective reading of the reverse), the Petit Musée invites you to discover the writings of the prolific Edouard Daurelly, the husband of? Mad Well! Edouard Daurelly, who died in 1948 in Ault, was an artist, playwright, stage director and theater manager, leaving us a prodigiously rich but unjustly overlooked body of work? This unique event is an opportunity to introduce you to Edouard Daurelly, the man behind Madeleine Daurelly, his paintings and writings, sometimes piquant, sometimes comic, deliciously old-fashioned, all witnesses to a bygone era that the Petit Musée will be delighted to bring back to life at the library to close the Nights of Reading 2026.

Duration 2h | All audiences | Free admission.

L’événement Les nuits de la lecture Lectures d’antan Edouard Daurelly Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS