Les Nuits de la lecture Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Les Nuits de la lecture

Musée National de Préhistoire 1 rue du musée Les Eyzies Dordogne

Dès 17h, une soirée ludique et sensorielle pour les familles autour de l’alimentation au Paléolithique.

Dès 18h, déambulation littéraire dans les galeries du musée, avec lectures en lien avec les collections.

À partir de 17h pour les familles (à partir de 3 ans)

Une soirée pour découvrir l’évolution de l’alimentation depuis le Paléolithique, à travers la projection d’un livre et des activités ludiques et sensorielles.

Enfants et ados explorent l’alimentation paléo dans les collections du musée sous forme de jeux et d’énigmes, puis créent leur propre recette à refaire chez eux. La soirée se poursuit par un voyage gourmand et olfactif autour des saveurs de la vallée, du Paléolithique à aujourd’hui, avec un temps de partage et une histoire en kamishibaï (théâtre d’image japonais)

À partir de 18h pour tous: Laissez-vous guider dans les galeries du musée lors d’une déambulation littéraire lectures de textes issus d’ouvrages aussi bien documentaires que fictions, en écho à une sélection d’objets emblématiques des collections du musée. .

Musée National de Préhistoire 1 rue du musée Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

English : Les Nuits de la lecture

From 5pm, a fun and sensory evening for families, focusing on food in the Palaeolithic period.

From 6pm, a literary stroll through the museum galleries, with readings linked to the collections.

