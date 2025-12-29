Les nuits de la lecture Les Patrimoines Bibliothèque Ajain
Les nuits de la lecture Les Patrimoines Bibliothèque Ajain mercredi 21 janvier 2026.
Les nuits de la lecture Les Patrimoines
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
A l’occasion des Nuits de la lecture sur le thème Villes et Campagnes , la bibliothèque propose des lectures à voix haute par Jean-Marie Chevrier et Anne-Marie Corchi. Sélection d’extraits des ouvrages Les Révoltés d’Ajain et Rue des pommes de Michèle Laforest.
Participation libre et gratuite. .
Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine
