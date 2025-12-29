Les nuits de la lecture Les Patrimoines Bibliothèque Ajain

Les nuits de la lecture Les Patrimoines

Les nuits de la lecture Les Patrimoines Bibliothèque Ajain mercredi 21 janvier 2026.

Les nuits de la lecture Les Patrimoines

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21

Date(s) :
2026-01-21

A l’occasion des Nuits de la lecture sur le thème Villes et Campagnes , la bibliothèque propose des lectures à voix haute par Jean-Marie Chevrier et Anne-Marie Corchi. Sélection d’extraits des ouvrages Les Révoltés d’Ajain et Rue des pommes de Michèle Laforest.
Participation libre et gratuite.   .

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36  biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les nuits de la lecture Les Patrimoines Ajain a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Grand Guéret