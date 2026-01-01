Les Nuits de la lecture Les prisonniers de l’île Sainte-Marguerite Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Les Nuits de la lecture Les prisonniers de l’île Sainte-Marguerite

Vendredi 23 janvier 2026 de 18h30 à 20h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les étudiants de la filière mise en scène et dramaturgie travaillent sur des documents d’archives retraçant l’histoire de prisonniers politiques algériens déportés sur l’île de Sainte-Marguerite, au large de Cannes..

Entre 1841 et 1884, au plus fort de la conquête de l’Algérie par la France, plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, furent exilés sans procès, ni jugement à l’île Sainte-Marguerite.

Venez découvrir leur(s) histoire(s) au cours d’une lecture d’archives interprétée et mise en scène par les étudiants. .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 38 50 anom.aix@culture.gouv.fr

Students in the mise en scène and dramaturgy program work on archive documents recounting the story of Algerian political prisoners deported to the island of Sainte-Marguerite, off the coast of Cannes…

