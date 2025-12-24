Les Nuits de la Lecture, Place Aimé Césaire Limoges

Les Nuits de la Lecture

Place Aimé Césaire Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-24

Rendez-vous dans les Bfm Aurence, Bastide, Beaubreuil, Centre-ville, Landouge et Vigenal pour cette nouvelle édition sur le thème Villes et campagnes !

Au programme de ces 4 jours et soirées dans le réseau atelier light painting, concert dessiné, jeux d’écriture, balade de quartier, jeux de société et vidéo, dj set, enquête, spectacles, planétarium, soupe collective….et bien d’autres surprises …

Programmation à venir .

