Les Nuits de la Lecture

Salle du Bourg 49 Rue Mal de Lattre de Tassigny Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 13:30:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

.

Salle du Bourg 49 Rue Mal de Lattre de Tassigny Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire contact.lam85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Nuits de la Lecture Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral