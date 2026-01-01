LES NUITS DE LA LECTURE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

LES NUITS DE LA LECTURE

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème édition. Pour fêter cet événement, la médiathèque vous ouvre ses portes pour une journée spéciale. Lectures, sélections, jeu et concert seront à découvrir, avec pour fil rouge la thématique Villes et campagnes .

Heure du conte 11h

Source d’inspiration inépuisable, villes et campagnes sont à l’honneur dans de nombreux contes, légendes et albums de la littérature jeunesse.

Les enfants sont invités à écouter des histoires lues à voix haute par les bibliothécaires.

Dure´e 30 min

Enfants de 3 à 6 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Signe des 5 (jeu d’énigmes) 14h, 15h et 16h

De la Ville à la Campagne, 5 mystères à résoudre pour des détectives en herbe ! Plongez dans une aventure d’énigmes où vous devrez résoudre des mystères en explorant la médiathèque.

Entre la ville et la campagne, chaque clé vous guide vers la solution finale. Un défi pour l’esprit !

Aventure organisée et animée par la Boutique FantastiK

Dure´e 45 min à1h

Dès 7 ans Groupe de 15 à 20 personnes par séance Participation dans la limite des places disponibles

Open borders concert d’Armel Dupas 19h

Muni de son piano portatif unique avec lequel il sillonne les routes des villes et campagnes, Armel Dupas fera escale à la médiathèque pour présenter Open Borders, son dernier album qui est inspiré des nombreux kilomètres parcourus à travers l’Europe.

Une expérience sonore et sensible, entre écoute et partage.

Dure´e 1h env.

Dès 5 ans Sur réservation à mediatheque@nort-sur-erdre.fr .

English :

Les Nuits de la lecture is back for its 10th edition. To celebrate this event, the media library opens its doors to you for a special day. Readings, selections, games and a concert will be on offer, with the theme Towns and Countryside .

