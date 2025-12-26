Les nuits de la lecture Prévert ou l’amour de la vie Ault

Les nuits de la lecture Prévert ou l’amour de la vie

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Michel Debray, ancien enseignant et pédagogue, a choisi d’évoquer Jacques Prévert, artiste en liberté , écrivain aux multiples facettes dont la vie et l’œuvre expriment une créativité intense et une curiosité toujours en éveil. Dialoguiste de talent, Prévert fut aussi un poète populaire et le parolier de quelques chansons inoubliables.… Vous entendrez au cours de cet événement des textes lus, morceaux choisis d’un auteur dont la modestie touchait à la pudeur, qui a intensément marqué le 20ème siècle et touché de nombreuses générations.

Durée 2h | Tout public | Entrée libre.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Michel Debray, a former teacher and pedagogue, has chosen to evoke Jacques Prévert, an artist on the loose , a multi-faceted writer whose life and work express intense creativity and an ever-awakening curiosity. A talented dialoguer, Prévert was also a popular poet and the lyricist of some unforgettable songs.. During this event, you’ll hear readings of selected texts by an author whose modesty bordered on modesty, who left an indelible mark on the 20th century and touched many generations.

Duration 2h | All audiences | Free admission.

