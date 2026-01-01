Les nuits de la lecture Projection Trait de vie Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Les nuits de la lecture Projection Trait de vie

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes hors du temps, de fous, de doux rêveurs. Pourtant, c’est dans la recherche d’un bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée.

En présence de Lena, maraichère en traction animale Petit repas partagé à l’issue de la projection.

Gratuit Public adulte Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

