Les Nuits de la Lecture Salle Derz’Ass Réauville

Les Nuits de la Lecture

Salle Derz’Ass 45 Grand Rue Réauville Drôme

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Nous vous invitons pour la 10ème édition des Nuits de la lecture 2026, dont le thème cette année est VILLES ET CAMPAGNES . Venez nous retrouver pour lire, écouter, jouer, écouter de la musique, partager un verre, …

Salle Derz’Ass 45 Grand Rue Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pointlecture.reauvlle@orange.fr

We invite you to the 10th edition of Reading Nights 2026, whose theme this year is CITIES AND COUNTRYSIDE . Come and join us to read, listen, play, listen to music, share a drink, …

