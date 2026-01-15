Les Nuits de la Lecture Médiathèque Jean Falala Reims

Les Nuits de la Lecture Médiathèque Jean Falala Reims jeudi 22 janvier 2026.

Les Nuits de la Lecture

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-22

Tout public
Les Nuits de la Lecture reviennent pour une 10eme édition sur le thème Villes et campagnes .

Ateliers, spectacles, jeux et lectures, animeront l’
Au programme

Jeudi 22 janvier 18H30
FRESQUE GÉANTE Bibliothèque Chemin-Vert
Venez participer à cet atelier de peinture collectif pour réaliser une fresque géante emparez vous des formes et des couleurs qui illumineront ces Nuits de la lecture.
De 7 à 12 ans

Vendredi 23 janvier 18h30
PLUMES EN CHAMPAGNE Médiathèque Jean Falala, Espace arts et loisirs, 1 étage

Une soirée dédiée à la création littéraire en Champagne-Ardenne.
Neuf auteurs et autrices lisent des extraits de leurs œuvres et vous invitent à découvrir leur univers

Samedi 24 janvier 14h30 et 16h
LA MOUFLE Bibliothèque Chemin-Vert
Plongez dans l’hiver avec l’histoire de La moufle, un grand classique pour enfants adapté en tapis de lecture.

Grande soirée à la médiathèque Jean Falala à partir de 15h30 jusque 23h
Programme détaillée disponible.   .

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Nuits de la Lecture

L’événement Les Nuits de la Lecture Reims a été mis à jour le 2026-01-13 par Reims Tourisme & Congrès