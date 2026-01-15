Les Nuits de la Lecture Médiathèque Jean Falala Reims

Les Nuits de la Lecture

Les Nuits de la Lecture reviennent pour une 10eme édition sur le thème Villes et campagnes .

Ateliers, spectacles, jeux et lectures, animeront l’

Au programme

Jeudi 22 janvier 18H30

FRESQUE GÉANTE Bibliothèque Chemin-Vert

Venez participer à cet atelier de peinture collectif pour réaliser une fresque géante emparez vous des formes et des couleurs qui illumineront ces Nuits de la lecture.

De 7 à 12 ans

Vendredi 23 janvier 18h30

PLUMES EN CHAMPAGNE Médiathèque Jean Falala, Espace arts et loisirs, 1 étage

Une soirée dédiée à la création littéraire en Champagne-Ardenne.

Neuf auteurs et autrices lisent des extraits de leurs œuvres et vous invitent à découvrir leur univers

Samedi 24 janvier 14h30 et 16h

LA MOUFLE Bibliothèque Chemin-Vert

Plongez dans l’hiver avec l’histoire de La moufle, un grand classique pour enfants adapté en tapis de lecture.

Grande soirée à la médiathèque Jean Falala à partir de 15h30 jusque 23h

Programme détaillée disponible. .

