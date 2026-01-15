Les Nuits de la Lecture Médiathèque Jean Falala Reims
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-24
2026-01-22
Tout public
Les Nuits de la Lecture reviennent pour une 10eme édition sur le thème Villes et campagnes .
Ateliers, spectacles, jeux et lectures, animeront l’
Au programme
Jeudi 22 janvier 18H30
FRESQUE GÉANTE Bibliothèque Chemin-Vert
Venez participer à cet atelier de peinture collectif pour réaliser une fresque géante emparez vous des formes et des couleurs qui illumineront ces Nuits de la lecture.
De 7 à 12 ans
Vendredi 23 janvier 18h30
PLUMES EN CHAMPAGNE Médiathèque Jean Falala, Espace arts et loisirs, 1 étage
Une soirée dédiée à la création littéraire en Champagne-Ardenne.
Neuf auteurs et autrices lisent des extraits de leurs œuvres et vous invitent à découvrir leur univers
Samedi 24 janvier 14h30 et 16h
LA MOUFLE Bibliothèque Chemin-Vert
Plongez dans l’hiver avec l’histoire de La moufle, un grand classique pour enfants adapté en tapis de lecture.
Grande soirée à la médiathèque Jean Falala à partir de 15h30 jusque 23h
Programme détaillée disponible. .
Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims 51100 Marne Grand Est
