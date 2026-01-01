Les Nuits de la lecture Rencontre avec Blandine GIAMBIASI Micro-Folie de Surgères Surgères

Les Nuits de la lecture Rencontre avec Blandine GIAMBIASI

Pour sa première participation aux Nuits de la lecture, la Micro-Folie vous propose une rencontre gourmande avec Blandine Giambiasi, auteure du livre Le Goût d’un fleuve .

En partenariat avec l’asso En Avant Première et les éditions La Nage de l’Ourse.

Micro-Folie de Surgères Demeurre du Régisseur Square du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

For its first participation in the Nuits de la lecture, Micro-Folie invites you to a gourmet encounter with Blandine Giambiasi, author of the book Le Goût d’un fleuve ( The Taste of a River ).

In partnership with the En Avant Première association and the publisher La Nage de l’Ourse.

