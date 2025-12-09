Les Nuits de la lecture -Rencontre avec Clément Lechartier, maraîcher paysan L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval

Les Nuits de la lecture -Rencontre avec Clément Lechartier, maraîcher paysan

L’Escale Médiathèque 10bis Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Un maraîcher, Clément Lechartier, revient sur ses dix dernières années de pratique au sein d’une AMAP de la région havraise. Il nous raconte son cheminement pour résoudre les problèmes concrets qui se posent dans la production bio, et son questionnement sur une agriculture paysanne.

Mais son texte va bien au-delà. Clément le maraîcher cultive l’humour et les panais, la poésie et les laitues, la tendresse pour les patates qui germent, la sagesse de l’installation perpétuelle.

Pour marcher droit, accroche ta charrue à une étoile , dit un proverbe chinois. C’est ce que fait Clément. Et dès lors ses légumes prennent une autre saveur.

Inscription au 02 35 13 10 18

Programme détaillé disponible sur nuitsdelalecture.fr .

