Les Nuits de la lecture -Rencontre avec Lumir Lapray, L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval

Les Nuits de la lecture -Rencontre avec Lumir Lapray,

L’Escale Médiathèque 10bis Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Tu veux écrire un livre sur nous ? Mais t’es tarée ma pauvre !

En donnant la parole à sa meilleure amie et ses proches, Lumir Lapray dessine un portrait tout en nuances de la France des pavillons et du tout bagnole dans laquelle elle a grandi. Déclaration d’amour à son coin et aux siens, ce livre raconte un mode de vie vendu il y a trente ans comme modèle de réussite, qui fait aujourd’hui l’objet de vives critiques (ultra consumérisme, anti-écologisme, etc.). Et offre une tribune à cette France rurale qu’il est urgent de mieux comprendre et d’enfin entendre car le sentiment d’abandon qui anime ces habitants pourrait bien faire basculer le pays.

Réservation via mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

Programme détaillé disponible sur nuitsdelalecture.fr .

L’Escale Médiathèque 10bis Rue Charles de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie

English : Les Nuits de la lecture -Rencontre avec Lumir Lapray,

L’événement Les Nuits de la lecture -Rencontre avec Lumir Lapray, Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie