Les Nuits de la lecture RISCLE Riscle

Les Nuits de la lecture

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes .

Chacun est le bienvenu pour lire un texte à voix haute.

Chacun est le bienvenu pour se laisser bercer par les mots offerts.

Venez découvrir le plaisir de dire un texte à littéraire, ou le délice de l’écoute.

Sur inscription.

En savoir plus sur Les Nuits de la Lecture

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes .

La vision des relations ville-campagne qui a majoritairement prévalu jusqu’au milieu du XXe siècle, opposant classiquement territoires urbains et territoires ruraux, a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie.

Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice et muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, ainsi que les études sociologiques et géographiques urbaines. Véritable motif littéraire au XIXe siècle, la ville est ce lieu de tous les possibles, ou de toutes les angoisses, propice à la réflexion morale et sociale.

Autre lieu d’inspiration pour la littérature, la campagne vient quant à elle questionner notre rapport à la terre et à la nature. Synonyme d’authenticité pour certains auteurs, l’espace rural offre un infini sujet romanesque à travers ses paysages, ses rites et traditions ainsi que ses habitants.

.

RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

Reading Nights are back for a 10th edition on the theme of Towns and Countryside .

Everyone is welcome to read a text aloud.

Everyone is welcome to let themselves be lulled by the words offered.

Come and discover the pleasure of telling a literary text, or the delight of listening to it.

Registration required.

Find out more about Les Nuits de la Lecture (Reading Nights)

Created in 2017 by the French Ministry of Culture to celebrate the pleasure of reading, the Nuits de la Lecture (Reading Nights) have won over an ever-growing audience over the years.

The public will be invited to gather at thousands of physical and digital events around the theme Towns and Countryside .

The vision of town-country relations that prevailed until the middle of the 20th century, classically opposing urban and rural territories, has been the source of inspiration for numerous novels and literary works in all genres, from thrillers to science fiction and poetry.

Whether in its vanished, contemporary, futuristic or fantasized form, the city, as inspiration and muse, feeds the literary and artistic imagination, as well as sociological and geographical urban studies. A veritable literary motif in the 19th century, the city is the place of all possibilities, or all anxieties, conducive to moral and social reflection.

Another place of inspiration for literature, the countryside questions our relationship with the land and nature. Synonymous with authenticity for certain authors, the countryside offers an infinite number of novelistic subjects through its landscapes, its rites and traditions, and its inhabitants.

