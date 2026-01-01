Les nuits de la lecture Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
La très véridique histoire de l’oncle Louis, le bagnard, récit par Adeline Dyant, accompagnée au bandonéon par Olivier Manoury.
Rebelle ou victime ? Fils d’industriel, engagé volontaire en 1917, tombé dans la pègre à 20 ans, Louis déshonore sa famille, qui le rejette et le trahit. Qui était Louis ? Une plongée dans les archives pour découvrir une vie qu’on a voulu effacer. .
Galerie l’Art et la Matière 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliostam@gmail.com
