Les Nuits de la Lecture Grange Boué-Rault Saint-Jeures vendredi 23 janvier 2026.
Grange Boué-Rault 7 Montée de l’église Saint-Jeures Haute-Loire
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
Nous lirons au coin du feu !
Grange Boué-Rault 7 Montée de l’église Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com
English :
We’ll be reading by the fire!
