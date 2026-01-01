Les Nuits de la Lecture Grange Boué-Rault Saint-Jeures

Les Nuits de la Lecture

Grange Boué-Rault 7 Montée de l’église Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Nous lirons au coin du feu !

+33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com

English :

We’ll be reading by the fire!

