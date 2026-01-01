Les Nuits de la lecture Saint-Valery-en-Caux

Les Nuits de la lecture

Médiathèque Christiane Doutard Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Programme de la soirée pour la Nuit de la lecture

18h les petits champions de la lecture avec les élèves de l’école du grand pavois

19h deux ateliers créatifs:

adulte > vous serez invités à vous inspirer de l’œuvre d’Italo Calvino les villes invisibles

jeunesse > un moment de création autour de la technique de Julien Billaudeau, illustrateur jeunesse

20h projection de playtime , film de Jacque Tati (tout public) .

