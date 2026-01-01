Les Nuits de la lecture Saint-Valery-en-Caux
Les Nuits de la lecture Saint-Valery-en-Caux vendredi 23 janvier 2026.
Les Nuits de la lecture
Médiathèque Christiane Doutard Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Programme de la soirée pour la Nuit de la lecture
18h les petits champions de la lecture avec les élèves de l’école du grand pavois
19h deux ateliers créatifs:
adulte > vous serez invités à vous inspirer de l’œuvre d’Italo Calvino les villes invisibles
jeunesse > un moment de création autour de la technique de Julien Billaudeau, illustrateur jeunesse
20h projection de playtime , film de Jacque Tati (tout public) .
Médiathèque Christiane Doutard Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35
