LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE Bibliothèque La Grigonnais
LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE Bibliothèque La Grigonnais vendredi 23 janvier 2026.
LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE
Bibliothèque 5 Rue de l’Abbé Merel La Grigonnais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Enfile ton pyjama, attrape ton doudou et c’est parti pour la ronde des histoires !
L’équipe de la Bibliothèque de La Grigonnais invite les plus petits d’entre nous à une séance lecture en pyjama sur le thème Ville et campagne . Enfile ton pyjama, attrape ton doudou et c’est parti pour la ronde des histoires !
Tout public
Gratuit
Entrée libre .
Bibliothèque 5 Rue de l’Abbé Merel La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Put on your pyjamas, grab your cuddly toy and let’s go for a round of stories!
L’événement LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE La Grigonnais a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt