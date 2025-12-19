LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE Bibliothèque La Grigonnais

LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE

Bibliothèque 5 Rue de l’Abbé Merel La Grigonnais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Enfile ton pyjama, attrape ton doudou et c’est parti pour la ronde des histoires !

L’équipe de la Bibliothèque de La Grigonnais invite les plus petits d’entre nous à une séance lecture en pyjama sur le thème Ville et campagne . Enfile ton pyjama, attrape ton doudou et c’est parti pour la ronde des histoires !

Tout public

Gratuit

Entrée libre .

Bibliothèque 5 Rue de l’Abbé Merel La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your pyjamas, grab your cuddly toy and let’s go for a round of stories!

L’événement LES NUITS DE LA LECTURE SÉANCE PYJAMA LECTURE La Grigonnais a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt