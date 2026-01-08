Les Nuits de la lecture soirée slam poésie Médiathèque La Source Sallebœuf

Les Nuits de la lecture soirée slam poésie

Pour les 10 ans des Nuits de la lecture, la médiathèque a décidé de marquer le coup et de rejoindre l’aventure. Organisé par le Centre National du Livre, sur proposition du ministère de la Culture, les Nuits de la lecture 2026 se tiendront du 21 au 25 janvier et porteront sur le thème Villes et campagnes . A cette occasion, une scène slam est proposée le vendredi 23 janvier. De 17 h 30 à 19 h, Pello animera un atelier d’écriture autour de ce thème ; puis à partir de 19 h 30 aura lieu la scène ouverte slam/poésie. Que vous soyez spectateurs ou que vous ayez envie de nous offrir un slam au micro, vous êtes les bienvenus. Cet évènement est gratuit et ouvert à tous. .

