Les Nuits de la lecture testez vos connaissances sur notre territoire Lessay

3 rue d'Ennigerloh Lessay Manche

Vendredi 2026-01-23 14:00:00

2026-01-24 19:00:00

2026-01-23

A l’occasion des Nuits de la lecture 2026, avec pour thème Ville et campagne , la médiathèque vous propose un temps de jeu pour parfaire vos connaissances de votre territoire.

Rendez-vous le vendredi 23 janvier à partir de 14h, ou le samedi 24 janvier à partir de 10h pour vous amuser en famille, entre amis ou avec d’autres usagers de la médiathèque.

Le vendredi, un pot convivial viendra clôturer la soirée.

Inscription conseillée si vous souhaitez vous assurer d’avoir un créneau à une heure bien précise. .

3 rue d'Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

