Les Nuits de la lecture Théâtre à l’improviste ! Médiathèque Fontcouverte Fontcouverte

Les Nuits de la lecture Théâtre à l’improviste !

Médiathèque Fontcouverte

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Rendez-vous avec la Cie Équipages qui vous propose cette soirée lecture Théâtre à l’improviste à la médiathèque !

Médiathèque Fontcouverte 13 route du bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr

English :

Join Cie Équipages for an evening of Théâtre à l’improviste readings at the multimedia library!

