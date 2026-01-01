Les Nuits de la lecture Théâtre à l’improviste ! Médiathèque Fontcouverte Fontcouverte
Les Nuits de la lecture Théâtre à l’improviste !
Médiathèque Fontcouverte
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Rendez-vous avec la Cie Équipages qui vous propose cette soirée lecture Théâtre à l’improviste à la médiathèque !
Médiathèque Fontcouverte 13 route du bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr
English :
Join Cie Équipages for an evening of Théâtre à l’improviste readings at the multimedia library!
