Les Nuits de la Lecture Le Trait d’Union Tonnerre

Le Trait d’Union 23 Rue Émile Bernard Tonnerre Yonne
Gratuit
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-22
2026-01-21
Le Réseau Professionnel Parentalité Tonnerre présente Les Nuits de la Lecture 10ème édition sur le thème Ville et Campagne . .
+33 3 86 55 03 71 centre-social@mairie-tonnerre.fr
