LES NUITS DE LA LECTURE TWO Bibliothèque Nozay

LES NUITS DE LA LECTURE TWO

Bibliothèque 21 Rue Alexis Létourneau Nozay Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 14:15:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Spectacle de danse de la compagnie La Veine

Two est une pièce chorégraphique qui parle de la relation à l’autre. Les deux interprètes y explorent toutes les raisons de rentrer en contact et d’en sortir fusion, violence, amour, sororité, affrontement, etc. Entourant un carré où évoluent les danseuses et où tout se passe, le public rentre dans l’intimité de cette relation pour tenter de lire sans cesse ce qui se joue et se déjoue. Avec les danseuses Audrey Bodiguel et Lisa Miramond.

Tout public

Gratuit

Réservation conseillée .

Bibliothèque 21 Rue Alexis Létourneau Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Dance performance by La Veine company

