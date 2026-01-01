Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur

Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Venez écouter et laisser la magie des mots vous emporter lors d’un temps suspendu où les histoires prennent vie.

Installés confortablement, fermez les yeux et laissez les bruits du monde s’éteindrent un instant…

Inscription au 02 35 13 30 53 .

