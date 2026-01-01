Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur
Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur jeudi 22 janvier 2026.
Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Venez écouter et laisser la magie des mots vous emporter lors d’un temps suspendu où les histoires prennent vie.
Installés confortablement, fermez les yeux et laissez les bruits du monde s’éteindrent un instant…
Inscription au 02 35 13 30 53 .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque
L’événement Les Nuits de la lecture Une soirée à la bibliothèque Harfleur a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie