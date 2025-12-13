LES NUITS DE LA LECTURE – Une soupe et on lit ! Bibliothèque George Sand Orvault
LES NUITS DE LA LECTURE – Une soupe et on lit ! Bibliothèque George Sand Orvault vendredi 23 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 18:30 – 19:00
Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Pour enchanter les enfants et leurs parents, bibliothécaires et bénévoles vous proposent un voyage avec des histoires lues, racontées et chantées… Avec une soupe bien chaude en guise d’accompagnement, en route pour l’imaginaire !Vendredi 23 janvier · 18h30 · durée 30 min · Bibliothèque George Sand, quartier Plaisance · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque George Sand Orvault 44700
02 51 78 98 60