Les Nuits de la lecture VERNISSAGE EXPO PHOTOS-GRAPHIQUES Médiathèque Fontcouverte Fontcouverte

Les Nuits de la lecture VERNISSAGE EXPO PHOTOS-GRAPHIQUES

Médiathèque Fontcouverte

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Découvrez l’univers du photographe Christophe Cougnaud lors d’un vernissage pas comme les autres.

Médiathèque Fontcouverte 13 route du bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr

English :

Discover the world of photographer Christophe Cougnaud at a vernissage like no other.

