Les Nuits de la lecture VERNISSAGE EXPO PHOTOS-GRAPHIQUES Médiathèque Fontcouverte Fontcouverte
Médiathèque Fontcouverte 13 route du bourg Fontcouverte Charente-Maritime
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Découvrez l’univers du photographe Christophe Cougnaud lors d’un vernissage pas comme les autres.
Médiathèque Fontcouverte 13 route du bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr
English :
Discover the world of photographer Christophe Cougnaud at a vernissage like no other.
